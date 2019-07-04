Бывший министр спорта Мали возглавит ФИБА
Бывший министр спорта Мали Хамане Нианг станет новым президентом Международной федерации баскетбола, сообщает Inside the Games. По данным источника, Нианг является единственным кандидатом на выборах нового президента организации.
В настоящий момент эту должность занимает аргентинец Орасио Мураторе, который является президентом организации с 2014 года.
Нианг в настоящее время возглавляет Африканскую ассоциацию ФИБА. Также он является членом исполкома международной организации.
Отметим, что в ФИБА используется континентальный принцип назначения руководителей. Так, в 2019 году президентом должен стать представитель Африки.
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