Российские команды не смогли завоевать медали на турнире Rosenergoatom Cup

Официальный турнир FIBA Rosenergoatom Cup в Гродно подошёл к концу. Руководство Единой лиги Европы 3х3 и управление города вручили призы победителям. Золотые медали, билет на Challenger в Риге и путёвку во второй сезон Единой лиги Европы 3х3 получила команда из Сербии Olimp Belgrade.



Второй стала белорусская команда «Островец Росатом», которая в тяжёлой финальной игре уступила сербам. Третье место досталось швейцарскому коллективу Loussane.



MVP первого Rosenergoatom Cup стал Драган Бьелица из чемпионской команды Olimp Belgrade.



«Мост» из Калининграда и Bulldogs из Нижнего Новгорода дошли до 1/4 финала, а Nokian-SPB из Санкт-Петербурга в полуфинале уступили команде из Сербии.