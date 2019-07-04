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Российские команды не смогли завоевать медали на турнире Rosenergoatom Cup

Российские команды не смогли завоевать медали на турнире Rosenergoatom Cup
Баскетбол 0

Официальный турнир FIBA Rosenergoatom Cup в Гродно подошёл к концу. Руководство Единой лиги Европы 3х3 и управление города вручили призы победителям. Золотые медали, билет на Challenger в Риге и путёвку во второй сезон Единой лиги Европы 3х3 получила команда из Сербии Olimp Belgrade.

Второй стала белорусская команда «Островец Росатом», которая в тяжёлой финальной игре уступила сербам. Третье место досталось швейцарскому коллективу Loussane.

MVP первого Rosenergoatom Cup стал Драган Бьелица из чемпионской команды Olimp Belgrade.

«Мост» из Калининграда и Bulldogs из Нижнего Новгорода дошли до 1/4 финала, а Nokian-SPB из Санкт-Петербурга в полуфинале уступили команде из Сербии.

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