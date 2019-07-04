«Химки» объявили о переходе Десятникова

Российский центровой Андрей Десятников продолжит карьеру в «Химках», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Контракт с 217-сантиметровым игроком подписан по схеме «2+1».

Минувший сезон Десятников провёл в питерском «Зените». За клуб из Санкт-Петербурга он провёл в Единой лиге ВТБ 12 матчей, в среднем набирая 2,3 очка и 1,2 подбора. В основном игрок выступал за «Зенит-Фарм» (12,5 очка и 9 подборов в среднем за игру в Суперлиге-1). У 25-летнего центрового по окончании сезона истёк контракт с «Зенитом», поэтому в «Химки» он перешёл в качестве свободного агента.

«Получил приглашение от «Химок», когда тренировался в США. Сначала занимался индивидуально с тренером, а затем «Даллас» пригласил меня участвовать в своём тренировочном лагере. Я очень рад оказаться в «Химках», над таким предложением долго не думают. Моя жена Айли – болельщица «Химок», за жёлто-синих она болела ещё до нашего знакомства и ходила на все игры, когда жила в Москве. Кто её любимый игрок «Химок» — не знаю, но теперь это буду я. Большие ожидания от предстоящих игр в Евролиге, рад предоставленной возможности и буду стараться», — цитирует Десятникова пресс-служба подмосковного клуба.