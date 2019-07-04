Баркли: суперкоманды в НБА убивают конкуренцию, я это ненавижу

Бывший басктеболист, член Зала славы НБА, телеведущий Чарльз Баркли прокомментировал возможный переход экс-форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда в «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Баркли, ему не нравится, когда суперзвёзды объяединяются в одну команду.

«Я устал от всех этих парней, они собирают свои команды. А я ненавижу такие суперкоманды, они убивают конкуренцию. А эти ребята хотят играть все вместе. Я это ненавижу и никогда не приму.

Что касается Леонарда и перехода в «Лейкерс», то на него трудно злиться, учитывая, как он себя проявил в «Сан-Антонио» и особенно в «Торонто». Но я всё равно ненавижу суперкоманды», — приводит слова Баркли Complex.

По слухам, Леонард продолжает вести переговоры с «Лейкерс» и склоняется к переходу в этот клуб.