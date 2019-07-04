Куртинайтис: «Химки» будут уделять Десятникову особое внимание

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с бывшим центровым «Зенита» Андреем Десятниковым. Россиянин подписал контракт по схеме «2+1».
«Андрей обладает хорошими физическими данными, это перспективный центровой. Мой ассистент Робертас Кунцайтис хорошо умеет работать с «большими». Так что будем уделять Андрею особое внимание, работать усиленно, чтобы он рос в профессиональном плане», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
Минувший сезон Десятников провёл в питерском «Зените». За клуб из Санкт-Петербурга он провёл в Единой лиге ВТБ 12 матчей, в среднем набирая 2,3 очка и 1,2 подбора. В основном игрок выступал за «Зенит-Фарм» (12,5 очка и 9 подборов в среднем за игру в Суперлиге-1). У 25-летнего центрового по окончании сезона истёк контракт с «Зенитом», поэтому в «Химки» он перешёл в качестве свободного агента.
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