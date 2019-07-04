Эй Смит: у Дюранта были далеко не лучшие взаимоотношения с Керром

Известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал уход из «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта. По его словам, одной из причин такого решения баскетболиста могли стать его напряжённые отношения с наставником команды Стивеном Керром.



«У Кевина были далеко не лучшие взаимоотношения с Керром. Не знаю нюансов, но Дюрант точно был не в восторге от тренера», — цитирует Эй Смита Complex.



За три года в составе «Голден Стэйт» Дюрант дважды приводил команду к чемпионским званиям. В обоих чемпионских сезонах он становился MVP финальной серии плей-офф.



Следующей командой Дюранта станет «Бруклин Нетс». «Голден Стэйт Уорриорз» в свою очередь вывел из обращения 35-й номер, под которым выступал Кевин.