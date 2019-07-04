Ланге: Испания нас просто задавила. Заслуженная победа действующих чемпионок

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче 1/4 финала Евробаскета. Напомним, матч со сборной Испании завершился со счётом 54:78.



«Испания просто задавила нас в защите. Мы ничего не смогли с этим сделать, не могли находить открытых игроков. У нас самих было слишком много ошибок и в обороне, и в нападении. Но особенно это касается нашей защиты — мы дали им взять слишком много подборов, и это стало решающим аргументом. Во второй половине нам удалось сыграть чуть лучше, чем в первой, но этого не хватило.



Это заслуженная победа для действующих чемпионок, сегодня они просто ещё раз напомнили всем, где они находятся», — передаёт слова Ланге корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.



Напомним, невзирая на поражение, сборная России ещё не потеряла шансов отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. 6 июля россиянкам предстоит встреча с проигравшей командой из пары Сербия – Швеция за попадание в квалификационный турнир.

Сборная России разгромно проиграла команде Испании в четвертьфинале Евробаскета