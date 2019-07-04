Кириленко: сборная Испании ничего особенного не показала, всё дело в нас
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал разгромное поражение женской сборной России в матче 1/4 финала Евробаскета с командой Испании со счётом 54:78.
«Все команды здесь равны, убери два момента – сегодня была бы равная игра. Первый момент – подбор, мы его начисто проиграли. Второе – не забивали свои мячи, открытые броски. Сборная Испании ничего особенного не показала, всё дело в нас», – цитирует Кириленко ТАСС.
Напомним, невзирая на поражение, сборная России ещё не потеряла шансов отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. 6 июля россиянкам предстоит встреча с проигравшей командой из пары Сербия – Швеция за попадание в квалификационный турнир.
Сборная России разгромно проиграла команде Испании в четвертьфинале Евробаскета
Ланге: Испания нас просто задавила. Заслуженная победа действующих чемпионок
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