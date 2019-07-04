УНИКС подписал контракт с форвардом сборной Исландии Палссоном

Руководство УНИКСа подписало контракт с форвардом сборной Исландии Хаукуром Палссоном, сообщает официальная страница казанского клуба в «Твиттере». Контракт рассчитан на один год с опцией продления ещё на один сезон.

27-летний Палссон покинул чемпионат Исландии в 2009 году. На протяжении сезона он выступал в составе команды университета Мэриленд в студенческой лиге. В 2011 году он вернулся в Европу. За минувшие восемь лет он успел сменить девять клубов. В том числе он выступал в чемпионате Испании, играя за «Манресу», «Бреоган» и «Басконию».

Минувший сезон он провёл в составе «Нантерра». Палссон — участник двух чемпионатов Европы по баскетболу. Он защищал цвета национальной команды на турнирах в 2015 и 2017 годах.