«Зенит» подписал контракт с Пониткой

Польский форвард Матеуш Понитка подписал двухлетний контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
В минувшем сезоне Понитка защищал цвета «Локомотива-Кубань», то был первый год баскетболиста в Единой лиге ВТБ. Во внутреннем первенстве он принял участие в 29 матчах, набирая в них 9,4, очка, собирая 4,7 подбора и совершая 2,0 передачи в среднем. В Еврокубке Понитка помог «Локомотиву-Кубань» в 18 встречах, собирая в них коллекцию из 9,6 подбора, 4,8 подбора и 1,7 передачи в среднем.
Понитка — один из самых талантливых игроков сборной Польши. В 2016 году он признавался восходящей звездой Еврокубка.
В квалификации чемпионата мира—2019 он принял участие в 12 матчах, набирая в них 13,4 очка и собирая 4,7 подбора. Его усилия помогли команде Польши впервые с 1967 года пробиться на ЧМ.
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