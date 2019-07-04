Де Коло договорился о контракте с «Фенербахче»
Руководство «Фенербахче» сумело убедить французского защитника Нандо де Коло остаться в Европе. Клуб из Стамбула достиг договорённости с баскетболистом, условия контракта ещё не оглашены, сообщает Eurohoops.
Напомним, де Коло покинул ЦСКА после завершения сезона и надеялся вернуться в НБА. Однако, судя по всему, он принял решение отказаться от этих планов, даже невзирая на то, что он получил квалификационное предложение от «Торонто Рэпторс». «Фенербахче» же после ухода Николо Мелли и Марко Гудурича нуждался в качественном усилении состава.
В минувшем сезоне Евролиги француз принял участие в 34 встречах, собирая в них коллекцию из 14,7 очка, 3,4 передачи и 2,5 подбора в среднем. Де Коло является двукратным победителем Евролиги в составе ЦСКА.
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