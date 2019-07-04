Макколум, Смит, Морган и Каймакоглу останутся в УНИКСе, Локетт и Эджим ушли
Руководство УНИКСа продолжает проводить комплектацию состава на следующий сезон. Так, в Казани приняли решение расстаться с защитником Трентом Локеттом и форвардом Мелвином Эджимом, сообщает официальный сайт клуба.
При этом в УНИКСе продлили контракты с лидерами команды в минувшем сезоне — защитниками Эриком Макколлумом и Джамаром Смитом и форвардами Реймаром Морганом и Костасом Каймакоглу. С каждым из них соглашения продлены на год.
Ранее в УНИКСе расстались с Пиеррией Хенри, Морисом Ндуром, Максимом Шелекето и Антоном Понкрашовым. При этом были продлены контракты с Евгением Колесниковым, Павлом Сергеевым и главным тренером Димитрисом Прифтисом. Также был приобретён Валерий Лиходей, проведший минувший сезон в чемпионате Польши.
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