«Нижний Новгород» узнал возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 4 июля, руководство Лиги чемпионов ФИБА провело жеребьёвку квалификационных раундов и группового турнира.
Единственным представителем России в турнире станет «Нижний Новгород». Команда Лукича начнёт борьбу за трофей со второго квалификационного раунда. В нём нижегородцы померятся силами с победителем пары «Приштина» — «Легия».
В случае выхода в групповой этап соревнований «Нижний Новгород» попадёт в октет С. Там российская команда поборется за выход в плей-оФФ с «Бамбергом», «Тенерифе», «Нимбурком», ВЭФом, «Перистери», «Газиантепом» и победителем пары «Морнар» — «Бенфика»/«Гронинген», сообщает официальный сайт ФИБА.
В минувшем сезоне «Нижний Новгород» также принял участие в Лиге чемпионов ФИБА, прекратив борьбу в четвертьфинале турнира.
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