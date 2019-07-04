«Химки» продлили контракт с Моней

Руководство «Химок» договорилось о продлении контракта с капитаном команды Сергеем Моней, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на один год.
Моня станет первым игроком в истории «Химок», который проведёт в клубе 10-й сезон. По девять лет в команде отыграли Виталий Фридзон и Сергей Красников.
Большинство клубных рекордов принадлежит именно Сергею Моне, в том числе по количеству проведённых матчей (514), по количеству подборов (2037) и по количеству блок-шотов (443).
«Я очень рад, что продолжу карьеру в клубе, который давно стал моей семьёй. Спасибо руководству клуба, тренерам, агенту за веру в меня и всем болельщикам за поддержку. Новый сезон будет для меня юбилейным, 10-м за «Химки», и он обещает быть интересным. Приложим все силы, чтобы добиться общекомандного успеха», — сказал баскетболист.
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