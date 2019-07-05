Лука Банки возглавит «Локомотив-Кубань»
Бывший наставник итальянского «Милана» Лука Банки назначен на пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань», сообщают «Известия».
«Переговоры с Банки закончились положительно. До конца недели об этом объявят официально», — сказал источник из окружения титулованного тренера «Известиям».
До этого 53-летний специалист работал с итальянскими командами «Ливорно», «Сиеной», «Миланом», а также с греческим АЕКом. В ходе карьеры два раза выиграл чемпионат Италии: в сезоне-2012/13 — с «Сиеной», в сезоне-2013/14 — с «Миланом».
Помимо Банки, на вакантное место претендовали бывший тренер испанской «Барселоны» и греческого «Панатинаикоса» Хавьер Паскуаль и экс-наставник черногорской «Будучности» Александар Джикич.
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