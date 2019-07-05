Понитка: моя мечта сбылась, работал, чтобы вновь играть в Евролиге

Польский форвард Матеуш Понитка, подписавший контракт с «Зенитом», прокомментировал переход в питерский клуб.

«Я безумно счастлив присоединиться к «Зениту» и вернуться в Евролигу. «Зенит» — клуб высшего уровня, я слышал о нём много хорошего и, конечно, сам не раз играл против него. Я знаю профессиональный опыт Джоана Плазы, много наблюдал за его работой в чемпионате Испании и верю в его систему.

Уверен, что мы будем сильной командой, и для меня огромное удовольствие быть её частью. В плей-офф Единой лиги ВТБ я видел, на что способны болельщики «Зенита», какую поддержку они дают команде, и с нетерпением жду начала сезона. Я много работал над тем, чтобы вновь играть в Евролиге, и теперь моя мечта сбылась», — цитирует новобранца пресс-служба «Зенита».