Понитка: моя мечта сбылась, работал, чтобы вновь играть в Евролиге

Польский форвард Матеуш Понитка, подписавший контракт с «Зенитом», прокомментировал переход в питерский клуб.
«Я безумно счастлив присоединиться к «Зениту» и вернуться в Евролигу. «Зенит» — клуб высшего уровня, я слышал о нём много хорошего и, конечно, сам не раз играл против него. Я знаю профессиональный опыт Джоана Плазы, много наблюдал за его работой в чемпионате Испании и верю в его систему.
Уверен, что мы будем сильной командой, и для меня огромное удовольствие быть её частью. В плей-офф Единой лиги ВТБ я видел, на что способны болельщики «Зенита», какую поддержку они дают команде, и с нетерпением жду начала сезона. Я много работал над тем, чтобы вновь играть в Евролиге, и теперь моя мечта сбылась», — цитирует новобранца пресс-служба «Зенита».
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