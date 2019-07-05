Астапкович продлил контракт с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» подписал новый контракт с форвардом Антоном Астапковичем. Игрок будет выступать за «Нижний» до окончания сезона 2020/21, сообщает пресс-служба клуба.
Астапкович перешёл в «Нижний Новгород» летом 2018 года после того, как у него истёк контракт с ЦСКА.
В минувшем сезоне в Лиге чемпионов Астапкович принял участие в 17 матчах, проводя на паркете в среднем по 21 минуте. За это время он набирал 7,4 очка, 3,9 подбора и 1,2 передачи. В Единой лиге ВТБ форвард не пропустил ни одного матча, его статистика составила — 8,8 очка, 3,7 подбора, 2 передачи.
«Когда «Нижний» предложил переподписать контракт, я был только «за». На то, чтобы принять это решение, потребовалось буквально несколько секунд. Причины очень просты – мне нравится здесь все! Нравится тренерский штаб, нравится, как организована работа в клубе, нравятся болельщики и сам город», — сказал Антон.
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