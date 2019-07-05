П. Газоль может перейти в «Барселону»
Испанский центровой Пау Газоль может продолжить карьеру в «Барселоне». Как утверждает TalkBasket, каталонский клуб хочет вернуть 38-летнего испанца, выступавшего за «Барселону» с 1998 по 2001 год.
В настоящий момент Пау восстанавливается после травмы. Центровой в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, выступая за «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». По словам Пау, он планирует вернуться на паркет уже в сентябре. Из-за травмы центровой пропустит чемпионат мира, который будет проходить в Китае.
Отметим, что «Барселона» проводит агрессивную трансферную кампанию. Так, клуб уже подписал Брэндона Дэвиса, Кори Хиггинса и Алекса Абринеса.
Сам Газоль ранее заявил, что намеревается провести очередной сезон в НБА.
П. Газоль может вернуться на площадку в августе
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