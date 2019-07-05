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Церковный: самоотверженная игра Понитки будет проблемой для соперников «Зенита»

Церковный: самоотверженная игра Понитки будет проблемой для соперников «Зенита»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с польским форвардом Матеушем Пониткой. О заключении контракта с форвардом было объявлено накануне, 4 июля.

«Мы уже давно наблюдаем за Матеушем, и он входил в сферу наших интересов вне зависимости от того, где бы мы выступали в следующем сезоне: в Еврокубке или Евролиге. В матчах за выход в полуфинал именно Понитка в составе «Локомотива» был для нас основной проблемой. Рад, что теперь самоотверженная игра Матеуша будет проблемой для наших соперников», — цитирует Церковного пресс-служба питерского клуба.

Напомним, ранее Понитка выступал за «Локомотив-Кубань», но по окончании сезона стороны контракт не продлили.

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