Шилова: задачей сборной изначально было отобраться в квалификацию ОИ
Форвард женской сборной России по баскетболу Анастасия Шилова прокомментировала поражение в четвертьфинале чемпионата Европы от сборной Испании (54:78).
«У нашего поражения от Испании две причины — проигранный подбор и агрессивная защита соперника. Не сказала бы, что мы были уставшими. Просто отдали игру в первой половине. Испанки вышли более собранными, готовыми к жёсткой борьбе. Уступили по делу, но нельзя опускать руки. Впереди самая важная игра турнира. Отобраться в олимпийскую квалификацию изначально было задачей номер один», — цитируют Шилову «Известия».
Сборная России ещё не потеряла шансов отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Завтра, 6 июля, россиянкам предстоит встреча со сборной Швеции за попадание в квалификационный турнир.
Сборная России разгромно проиграла команде Испании в четвертьфинале Евробаскета
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