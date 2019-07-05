«Локомотив-Кубань» официально представил Банки в качестве главного тренера

Руководство «Локомотива-Кубань» подтвердило информацию, что новым главным тренером команды станет Лука Банки, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Контракт с 53-летним специалистом заключён на один сезон.

На протяжении тренерской карьеры Лука Банки руководил рядом серьёзных европейских клубов в чемпионатах Италии, Германии и Греции. Он стал вторым в истории тренером, который выигрывал чемпионат Италии два года подряд с разными клубами. В сезоне-2012/13 Лука взял титул с «Сиеной», а год спустя повторил успех с «Миланом».

В минувшем сезоне Банки руководил АЕКом. Напомним, что в ходе минувшего сезона «Локомотив-Кубань» неоднократно менял главного тренера. Так, с поста были уволены Саша Обрадович, а затем Владе Йованович. Команда заканчивала сезон под руководством Боба Доневалда.