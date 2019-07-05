Ведищев: задача Банки — интегрировать молодёжь «Локо» в основной состав

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о задачах, поставленных перед новым главным тренером команды Лукой Банки. По его словам, от специалиста ждут максимального результата как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке. В то же время Ведищев рассчитывает, что итальянец сумеет способствовать прогрессу воспитанников краснодарского клуба.

«Лука Банки – грамотный специалист с опытом побед. Он поработал в достаточно сильных европейских чемпионатах, руководил двумя клубами Евролиги. Это гибкий тактик, который умеет хорошо находить общий язык с игроками. Мы рассчитываем, что сильные качества этого тренера помогут «Локо» добиться максимальных результатов как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ, а игра команды станет быстрой и зрелищной. Кроме того перед тренером стоит задача интегрировать перспективную молодёжь «Локо» в основной состав. Ещё в 2016-м Лука Банки фигурировал в нашем шорт-листе на место главного тренера, и сейчас наступило время для продуктивного сотрудничества», — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарского клуба.

Сам Банки выразил благодарность президенту клуба и отметил, что будет решать с командой самые серьёзные задачи.

«Очень рад, что стал главным тренером «Локо», и сейчас нахожусь в предвкушении этого волнующего вызова. Благодарю президента клуба Андрея Ведищева за то, что я стал частью той амбициозной системы, которую представляет собой «Локомотив-Кубань». Мои установки – бережное отношение к традициям клуба и решение самых серьёзных турнирных задач. Надеюсь, что своей игрой и результатами мы доставим удовольствие краснодарским болельщикам и они будут поддерживать нас на протяжении всего сезона», — сказал Банки.