Сборная России U19 проиграла США в 1/4 финала ЧМ-2019

В Ираклионе (Греция) завершилась четвертьфинальная встреча чемпионата мира по баскетболу в возрастной группе U19 между командами России и США.
Американцы с первых минут завладели инициативой и после стартовой четверти вели в счёте с разницей в 9 очков — 19:10. К большому перерыву преимущество США стало критическим — 51:27. В третьей четверти россияне проявили характер и сумели отыграть более 10 очков, благодаря чему сократили отставание до 11 очков — 57:68. Но в заключительном игровом отрезке команда США уверенно контролировала происходящее на паркете и оформила победу со счётом 95:80.
Самым результативным в составе победителей стал Реджинальд Перри, набравший 28 очков. У команды России 24 очка набрал Захар Ведищев. Лидер команды Никита Михайловский собрал коллекцию из 14 очков, 9 подборов и 6 передач.
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