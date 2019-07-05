Вучевич включён в предварительный состав сборной Черногории на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Черногории по баскетболу огласил имена игроков, вошедших в предварительный состав на ЧМ-2019.

В список попал единственный представитель Черногории в НБА — центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич. Кроме него стоит отметить одного из лидеров «Валенсии» Бояна Дублевича, сообщает Eurohoops. Ещё 9 баскетболистов представляют черногорские команды («Будучность», «Морнар», «Мега Бемакс»).

Кроме Дублевича в ростер вошли ещё пять представителей испанского первенства — Марко Тодорович («Ховентуд»), Благота Секулич («Гипускоа»), Йован Кляич («Гран Канария»), Дино Радончич («Мурсия») и Неманья Радович («Сарагоса»).

Напомним, на первой групповой стадии ЧМ балканцы померятся силами с командами Бразилии, Новой Зеландии и Греции.