Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения

Проходивший в Лас-Вегасе матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южной Каролине, сообщает официальный сайт лиги.

Поначалу встреча была приостановлена в третьей четверти. Тем не менее затем игра возобновилась. Однако в четвертой четверти было принято решение окончательно прервать игру. К этому моменту «Пеликанс» вели со счетом 80:74. Все запланированные матчи летней лиги также были отложены.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Sports Center.

По данным геологической службы США, эпицентром землетрясения с подземными толчками силой 7,1 балла была Южная Калифорния.

Ранее сообщалось, что ведущий игрок «Нью-Орлеан» Джулиус Рэндл перейдёт в «Нью-Йорк Никс».