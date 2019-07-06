Леонард согласился подписать контракт с «Клипперс»

Экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, договорился о подписании контракта с «Лос-Анджелес Клипперс».
«Кавай Леонард согласился на сделку с «Клипперс», положив конец долгому ожиданию в качестве свободного агента», — сообщает The Athletic.
Леонард решил уйти от «Торонто Рэпторс» всего через один сезон, представители клуба не смогли убедить его остаться.
В минувшем сезоне Леонард помог команде из Торонто впервые в истории выиграть чемпионский титул НБА. Форвард провёл встречи с «Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Но сделал выбор в пользу первых.
Леонард перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.
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