Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Оклахома-Сити» обменяет Джорджа в «Клипперс»

«Оклахома-Сити» обменяет Джорджа в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

«Оклахома-Сити» и «Клипперс» согласовали обмен, в результате которого форвард Пол Джордж станет игроком клуба из Лос-Анджелеса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски.

«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Лос-Анджелес Клипперс» на рекордное число драфт-пиков», — написал Войнаровски в «Твиттере».

«Тандер» получат Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, четыре незащищенных пика 1-го раунда, один защищенный пик 1-го раунда и возможность дважды обменяться своими пиками.

Джордж по итогам сезона-2018/19 был в числе трех претендентов на приз MVP сезона.

Ранее контракт с «Клипперс» согласовал экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард. По слухам, он настоял на том, чтобы клуб из Лос-Анджелеса подписал ему в пару ещё одного звёздного форварда.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент