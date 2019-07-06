«Оклахома-Сити» обменяет Джорджа в «Клипперс»

«Оклахома-Сити» и «Клипперс» согласовали обмен, в результате которого форвард Пол Джордж станет игроком клуба из Лос-Анджелеса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски.



«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Лос-Анджелес Клипперс» на рекордное число драфт-пиков», — написал Войнаровски в «Твиттере».



«Тандер» получат Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, четыре незащищенных пика 1-го раунда, один защищенный пик 1-го раунда и возможность дважды обменяться своими пиками.



Джордж по итогам сезона-2018/19 был в числе трех претендентов на приз MVP сезона.



Ранее контракт с «Клипперс» согласовал экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард. По слухам, он настоял на том, чтобы клуб из Лос-Анджелеса подписал ему в пару ещё одного звёздного форварда.