«Мемфис» выменяет и отчислит Ховарда

«Мемфис» обменяет из «Вашингтона» центрового Дуайта Ховарда, отдав взамен форварда Си Джей Майлза, сообщает ESPN.
После обмена «Гриззлис» отчислят Ховарда и освободят в платёжной ведомости $ 3,1 млн.
33-летний Ховард подписал с «Вашингтоном» двухлетний договор в прошлое межсезонье. В нынешнем сезоне из-за травмы спины он принял участие только в 9 встречах регулярного чемпионата. Центровой набирал 12,8 очка и совершал 9,2 подбора за 26 минут игры. Впервые за время выступлений в лиге его средние показатели составили меньше 10 подборов за матч, а более низкую результативность он демонстрировал только в дебютном сезоне.
32-летний Майлз набирал 9,3 балла за 22,6 минуты игры в составе «Гриззлис». Форвард перешёл в клуб в феврале в рамках сделки по обмену Марка Газоля в «Торонто Рэпторс».
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