Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Мемфис» выменяет и отчислит Ховарда

«Мемфис» выменяет и отчислит Ховарда
Баскетбол / НБА 0

«Мемфис» обменяет из «Вашингтона» центрового Дуайта Ховарда, отдав взамен форварда Си Джей Майлза, сообщает ESPN.

После обмена «Гриззлис» отчислят Ховарда и освободят в платёжной ведомости $ 3,1 млн.

33-летний Ховард подписал с «Вашингтоном» двухлетний договор в прошлое межсезонье. В нынешнем сезоне из-за травмы спины он принял участие только в 9 встречах регулярного чемпионата. Центровой набирал 12,8 очка и совершал 9,2 подбора за 26 минут игры. Впервые за время выступлений в лиге его средние показатели составили меньше 10 подборов за матч, а более низкую результативность он демонстрировал только в дебютном сезоне.

32-летний Майлз набирал 9,3 балла за 22,6 минуты игры в составе «Гриззлис». Форвард перешёл в клуб в феврале в рамках сделки по обмену Марка Газоля в «Торонто Рэпторс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент