Грин подписал с «Лейкерс» двухлетний контракт
Атакующий защитник Дэнни Грин, который являлся свободным агентом, и «Лос-Анджелес Лейкерс» договорились о подписании двухлетнего контракта на $ 30 млн, сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Грин в минувшем сезоне стал чемпионом НБА в составе «Рэпторс». Его решение зависело от планов экс-одноклубника Кавая Ленарда, который решил перейти в «Клипперс».
Ранее экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, договорился о подписании контракта с «Клипперс». По слухам, он настоял на том, чтобы клуб из Лос-Анджелеса подписал ему в пару ещё одного звёздного форварда. Им стал Пол Джордж, которого «Клипперс» выменяли у «Оклахомы-Сити» на рекордное число драфт-пиков.
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