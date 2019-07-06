«Фенербахче» объявил о контракте с де Коло до конца сезона-2021/22

Баскетбольный «Фенербахче» сообщил о подписания контракта с бывший защитником ЦСКА, французом Нандо Де Коло. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Мы хотим, чтобы это соглашение было полезным для нашего клуба и для Нандо Де Коло. Надеемся, что у спортсмена будут сезоны, полные побед в жёлто-синей форме», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте турецкой команды.



В прошлом француз выступал в НБА, защищая цвета «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Права на игрока по-прежнему принадлежат «Торонто». Всего в регулярных чемпионатах НБА на его счету 119 матчей, в которых он набирал 3,8 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 1,7 передачи в среднем.

За пять лет в составе «армейцев» он дважды побеждал в Евролиге, а в сезоне-2015/16 стал MVP сезона, MVP «Финала четырёх» и самым результативным игроком Евролиги. Кроме того, защитник трижды был включён в первую символическую сборную сезона Евролиги и дважды — во вторую.