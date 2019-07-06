Ушла из жизни легенда советсткого баскетбола Равиля Салимова

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы баскетболистка Равиля Прокопенко (Салимова) скончалась в Ташкенте в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан.

«Равиля Салимова родилась 8 августа 1941 года в Шурчинском районе Сурхандарьинской области. Она в составе сборной команды бывшего Союза дважды становилась чемпионкой мира, четыре раза — чемпионкой Европы. Она также дважды была удостоена золотой медали во всемирной Универсиаде.

Несмотря на многочисленные приглашения играть в знаменитых клубных командах не только бывшего Союза, но и мира, она оставалась верной своим ташкентскому «Мехнат» и СКИФ. После завершения деятельности в профессиональном спорте Равиля Салимова передавала своё богатейшее мастерство воспитанникам детских и юношеских спортивных школ нашей республики.

Национальный олимпийский комитет, Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан выражают глубокое соболезнование родным и близким Равили Салимовой», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте НОК Узбекистана.