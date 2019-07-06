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Видео: эффектный перехват и данк Уильямсона в первом матче за «Нью-Орлеан»

Видео: эффектный перехват и данк Уильямсона в первом матче за «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА 0

Форвард Зайон Уильямсон, выбранный под первым номером драфта НБА 2019 года «Нью-Орлеаном», в дебютном матче за «Пеликанс» во время летней лиги НБА против «Нью-Йорк Никс» отметился эффектным перехватом и данком.

Видео доступно на странице Национальной баскетбольной ассоциации в «Твиттере».

К сожалению, Уильямсон не смог доиграть матч из-за небольшой травмы. Он получил довольно болезненный удар в колено.

18-летний нападающий в минувшем сезоне NCAA провёл за «Дьюк» 33 встречи, набирая в них 22,6 очка, собирая 8,9 подбора, совершая 2,1 передачи, а также выполняя 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота в среднем за 30,0 минуты игрового времени.

По контракту за первые четыре сезона в лиге Зайон заработает $ 44,2 млн.

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