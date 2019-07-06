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Турецкий клуб подпишет годичный контракт с экс-игроком ЦСКА Питерсом

Турецкий клуб подпишет годичный контракт с экс-игроком ЦСКА Питерсом
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб из Турции «Анадолу Эфес» подпишет контракт с бывшим игроком московского ЦСКА Алеком Питерсом. Соглашение команды с форвардом будет рассчитано на один год, сообщает Eurohoops.

В ЦСКА Питерс в среднем набирал 5,6 очка, делал 2,6 подбора, 0,7 передачи, проводя по 15,7 минуты на паркете. После того как контракт форварда с московским клубом истёк, стороны решили не продлевать соглашение.

Минувший сезон стал для Питерса первым в европейском баскетболе. До этого Алек выступал в университетской лиге, G-лиге и НБА.

Ранее другой турецкий клуб, «Фенербахче», сообщил о подписания контракта с бывшим защитником ЦСКА французом Нандо Де Коло. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Фенербахче» объявил о контракте с де Коло до конца сезона-2021/22
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