Турецкий клуб подпишет годичный контракт с экс-игроком ЦСКА Питерсом

Баскетбольный клуб из Турции «Анадолу Эфес» подпишет контракт с бывшим игроком московского ЦСКА Алеком Питерсом. Соглашение команды с форвардом будет рассчитано на один год, сообщает Eurohoops.



В ЦСКА Питерс в среднем набирал 5,6 очка, делал 2,6 подбора, 0,7 передачи, проводя по 15,7 минуты на паркете. После того как контракт форварда с московским клубом истёк, стороны решили не продлевать соглашение.



Минувший сезон стал для Питерса первым в европейском баскетболе. До этого Алек выступал в университетской лиге, G-лиге и НБА.



Ранее другой турецкий клуб, «Фенербахче», сообщил о подписания контракта с бывшим защитником ЦСКА французом Нандо Де Коло. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Фенербахче» объявил о контракте с де Коло до конца сезона-2021/22