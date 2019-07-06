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Женская сборная России уступила Швеции и потеряла шансы попасть на Олимпиаду

Женская сборная России уступила Швеции и потеряла шансы попасть на Олимпиаду
Баскетбол / Сборные 0

В Белграде завершился матч женского Евробаскета между сборными России и Швеции в утешительном турнире за 5–8-е место.

Подопечные Ланге неуверенно начали встречу и после первой четверти уступали с разницей в 2 очка — 10:12. К большом перерыву отставание россиянок стало минимальным — 26:27. Во второй половине встречи скандинавские баскетболистки продолжали демонстрировать высокий уровень игры в обороне, благодаря чему оформили победу со счётом 57:52.

Самой результативной в составе российской команды стала Мария Вадеева, собравшая коллекцию из 15 очков 8 подборов, 4 передач и 3 блок-шотов.

После этого поражения Россия лишилась шансов пробиться на Олимпийский турнир. Напомним, путёвку в квалификацию олимпийского турнира получают первые шесть команд Евробаскета.

ЧЕ-2019 (ж). За 5-8 места (квалификация на ОИ-2020)
06 июля 2019, суббота. 16:00 МСК
Россия
52 : 57
(10:12, 16:15, 13:16, 13:14)
Швеция
Россия: Вадеева - 15, Виеру - 9, Мусина - 7, Логунова - 7, Шилова - 5, Левченко - 5, Лешковцева - 2, Майга - 2, Белякова, Федоренкова, Беглова, Гладкова
Швеция: Лойд - 16, Элдербринк - 14, Магарити - 12, Зауи - 4, Драмме - 2, Абди, Лундквист, Нюстрём, Хэмильтон, Хальварссон, Вестерберг
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