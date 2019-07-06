Женская сборная России уступила Швеции и потеряла шансы попасть на Олимпиаду

В Белграде завершился матч женского Евробаскета между сборными России и Швеции в утешительном турнире за 5–8-е место.
Подопечные Ланге неуверенно начали встречу и после первой четверти уступали с разницей в 2 очка — 10:12. К большом перерыву отставание россиянок стало минимальным — 26:27. Во второй половине встречи скандинавские баскетболистки продолжали демонстрировать высокий уровень игры в обороне, благодаря чему оформили победу со счётом 57:52.
Самой результативной в составе российской команды стала Мария Вадеева, собравшая коллекцию из 15 очков 8 подборов, 4 передач и 3 блок-шотов.
После этого поражения Россия лишилась шансов пробиться на Олимпийский турнир. Напомним, путёвку в квалификацию олимпийского турнира получают первые шесть команд Евробаскета.
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