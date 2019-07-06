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Кук подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Кук подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось о подписании контракта с разыгрывающим защитником Куинном Куком, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс. Контракт баскетболиста с калифорнийцами будет рассчитан на два года, за которые он сумеет заработать $ 6 млн.

29 июня «Голден Стэйт Уорриорз» сделал баскетболисту квалификационное предложение, но в скором времени отозвал его.

Кук последние два года провёл в составе «Голден Стэйт» и завоевал с командой титул чемпиона в 2018 году. В минувшем сезоне Куинн принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 6,9 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 1,6 передачи.

В плей-офф его статистика составляла 4,2 очка и 1,1 передачи в 17 матчах.

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