Кук подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось о подписании контракта с разыгрывающим защитником Куинном Куком, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс. Контракт баскетболиста с калифорнийцами будет рассчитан на два года, за которые он сумеет заработать $ 6 млн.

29 июня «Голден Стэйт Уорриорз» сделал баскетболисту квалификационное предложение, но в скором времени отозвал его.

Кук последние два года провёл в составе «Голден Стэйт» и завоевал с командой титул чемпиона в 2018 году. В минувшем сезоне Куинн принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 6,9 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 1,6 передачи.



В плей-офф его статистика составляла 4,2 очка и 1,1 передачи в 17 матчах.