«Уникаха» претендует на Серхио Родригеса

«Уникаха» претендует на подписание контракта с разыгрывающим защитником ЦСКА и сборной Испании Серхио Родригесом, сообщает Eurohoops. Тем не менее, по сведениям источников, шансы на то, что Родригес согласится на переход в команду из Малаги, невелики.
Ранее об интересе к Родригесу заявляла «Валенсия». По информации ряда СМИ, команда начала переговоры с Серхио, однако многое зависит от руководства ЦСКА, которое может сохранить баскетболиста в команде.
Родригес выступает в стане «армейцев» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Евролиги на счету защитника было 35 встреч, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.
Напомним, ранее московскую команду покинул Нандо де Коло. Француз планировал вернуться в НБА, однако позже стало известно, что он подписал контракт с «Фенербахче».
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