Кириленко — о выступлении сборной России на женском Евробаскете: это наш уровень

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подвёл итоги Евробаскета для женской сборной России, признав, что продемонстрированный результат и непопадание в квалификацию Олимпийских игр отражает реальную силу команды.

«Увы, как бы нам ни хотелось попасть в квалификационный олимпийский турнир, сделать это не удалось. На мой взгляд, встреча со Швецией стала самой невыразительной игрой нашей сборной за два последних года. Кто бы что ни говорил — всё по делу. Как бы мы ни хотели попасть в четвёрку или хотя бы бороться за место на Олимпиаде. Мы, к слову, и играли за неё, но пока остаёмся там, где мы есть. Стоит признать, это и есть наш уровень.



Кто-то скажет, что не так давно женская сборная России была чемпионом Европы. Да, это так. Но в последние годы она не может претендовать даже на место в тройке призёров. Это вовсе не означает, что нужно всё бросить и посыпать голову пеплом. Работа всё равно продолжается, мы двигаемся вперёд, но не так быстро, как всем бы хотелось – только маленькими шажками.



Пока эта ситуация прощупывается. Необходимо понять, кто готов или не готов играть. Практика показала, что мы не готовы играть серьёзные матчи с сильными соперниками в стабильный баскетбол. Проблески хорошей игры есть, но общая картина, увы, слабовата.



Поэтому остаётся одно — работать, работать и ещё раз работать. Хочу пожелать нашим девушкам сделать определённую отметку для себя. Что необходимо играть и выполнять в своих командах больше именно игровой работы. Конечно, это зависит от клуба, но в большей степени — от самих игроков», — приводит слова Кириленко официальный сайт Российской федерации баскетбола.