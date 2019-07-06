«Торонто Рэпторс» подписал контракт со Стэнли Джонсоном

Лёгкий форвард Стэнли Джонсон согласовал условия контракта с чемпионами НБА «Торонто Рэпторс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Баскетболист будет выступать в команде на протяжении двух лет, в течение которых заработает $ 7,5 млн.

Джонсон — восьмой номер драфта-2015. Большую часть карьеры он провёл в составе «Детройт Пистонс». Минувший сезон завершал вместе с «Нью-Орлеан Пеликанс». Всего в регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 66 матчах. набирая в них 6,9 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 1,3 передачи.

За все годы выступлений в НБА в регулярных чемпионатах Джонсон провёл 285 встреч, набирая в них 7,0 очка, собирая 3,4 подбора и совершая 1,5 передачи в среднем.