«Орландо» отчислил Мозгова

Руководство «Орландо Мэджик» приняло решение отчислить центрового Тимофея Мозгова, сообщает официальная страница команды из Флориды в «Твиттере».

Россиянин стал игроком «Орландо» в минувшем сезоне и не сумел провести за «Мэджик» ни одну игру из-за травмы колена. По контракту у Мозгова оставался ещё один год.

О дальнейших карьерных планах Мозгова ничего не сообщается. За годы выступлений в НБА Тимофей выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». С «Кливлендом» он стал чемпионом НБА.

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 454 поединка, в которых он набирал 6,8 очка, собирал 4,9 подбора, совершал 0,6 передачи и выполнял 0,8 блок-шота в среднем.