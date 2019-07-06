«Орландо» отчислил Мозгова
Руководство «Орландо Мэджик» приняло решение отчислить центрового Тимофея Мозгова, сообщает официальная страница команды из Флориды в «Твиттере».
Россиянин стал игроком «Орландо» в минувшем сезоне и не сумел провести за «Мэджик» ни одну игру из-за травмы колена. По контракту у Мозгова оставался ещё один год.
О дальнейших карьерных планах Мозгова ничего не сообщается. За годы выступлений в НБА Тимофей выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». С «Кливлендом» он стал чемпионом НБА.
Всего в регулярных чемпионатах на его счету 454 поединка, в которых он набирал 6,8 очка, собирал 4,9 подбора, совершал 0,6 передачи и выполнял 0,8 блок-шота в среднем.
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