Казинс договорился о контракте с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Свободный агент, центровой Демаркус Казинс договорился о подписании однолетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Интерес к услугам Казинса проявляли также в «Майами Хит», но ряд игроков «Лейкерс», в том числе его бывший напарник по «Нью-Орлеану» Энтони Дэвис, сумели убедить его перебраться в «Лейкерс».

Минувший сезон Казинс провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и добрался с командой до финала плей-офф.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 30 встречах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 передачи. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.