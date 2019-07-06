Россия рискует остаться без игроков в НБА впервые с 2000 года

Сегодня, 6 июля, стало известно, что руководство «Орландо Мэджик» приняло решение расстаться с центровым Тимофеем Мозговым, отчислив его из ростера. Таким образом, на данный момент в НБА не осталось ни одного россиянина с контрактом на руках. Если Мозгов не сумеет найти новую команду за океаном, Россия впервые с 2000 года останется без игроков в НБА.
В минувшее межсезонье шанс на возвращение в сильнейшую лигу мира был у защитника «Химок» Алексея Шведа, но он принял решение продолжить карьеру в России.
С 2001 года Россия имела стабильное представительство в НБА. За эти годы в различных командах лиги успели выступить Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Ярослав Королёв, Сергей Моня, Павел Подкользин, Алексей Швед, Сергей Карасёв, Александр Каун и Тимофей Мозгов. Самыми успешными из них стали Кириленко и Мозгов.
- 6 июля 2019
-
22:22
-
22:11
-
21:58
-
21:40
-
21:19
-
21:03
-
20:27
-
19:02
-
18:51
-
18:06
-
17:11
-
15:30
-
14:53
-
12:41
-
11:16
-
10:17
-
10:03
-
09:49
-
09:23
-
08:32
-
00:26
- 5 июля 2019
-
23:32
-
22:21
-
21:14
-
20:50
-
19:50
-
18:25
-
17:14
-
17:07
-
15:37
-
13:17
-
12:35
-
11:40
-
11:21
-
10:27