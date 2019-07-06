Россия рискует остаться без игроков в НБА впервые с 2000 года

Сегодня, 6 июля, стало известно, что руководство «Орландо Мэджик» приняло решение расстаться с центровым Тимофеем Мозговым, отчислив его из ростера. Таким образом, на данный момент в НБА не осталось ни одного россиянина с контрактом на руках. Если Мозгов не сумеет найти новую команду за океаном, Россия впервые с 2000 года останется без игроков в НБА.

В минувшее межсезонье шанс на возвращение в сильнейшую лигу мира был у защитника «Химок» Алексея Шведа, но он принял решение продолжить карьеру в России.

С 2001 года Россия имела стабильное представительство в НБА. За эти годы в различных командах лиги успели выступить Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Ярослав Королёв, Сергей Моня, Павел Подкользин, Алексей Швед, Сергей Карасёв, Александр Каун и Тимофей Мозгов. Самыми успешными из них стали Кириленко и Мозгов.