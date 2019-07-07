Россиянки, не приглашённые на Евробаскет, замечены на трибуне в испанской форме
6 июля в Белграде прошёл полуфинальный поединок женского Евробаскета, в котором встречались команды Испании и Сербии. Испанки сумели победить в этой встрече (71:66) и пробились в финал турнира. Интересно, что в ходе матча на трибунах были замечены российские баскетболистки, не попавшие в окончательную заявку сборной на турнир — защитница Дарья Намок и форвард Ксения Тихоненко. Девушки облачились в форму сборной Испании.
FIBA
Между тем, именно пиренейская команда выбила Россию из борьбы за медали, нанеся ей поражение с разгромным счётом на четвертьфинальной стадии турнира.
Также напомним, что 6 июля команда России лишилась шансов побороться за путёвку на Олимпиаду. Подопечные Ланге уступили соперницам из Швеции.
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