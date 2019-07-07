Воронцевич принял участие в Bottle Cap Challenge

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич присоединился к популярному челленджу под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом.

31-летний россиянин в своём «инстаграме» опубликовал видео, на котором он броском мяча открутил крышку от бутылки.

В минувшем сезоне ЦСКА в очередной раз завоевал трофей Единой лиги ВТБ, а также выиграл Евролигу. В финале «армейцы» победили «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.



Ранее в челлендже #bottlecapchallenge приняли участие многие известные спортсмены: бойцы ММА Тони Фергюсон и Сергей Харитонов, хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, чемпион по версии WBA в полутяжёлом весе боксёр Дмитрий Бивол.