«Сан-Антонио» договорился о двухлетнем контракте с Маркусом Моррисом
Тяжёлый форвард Маркус Моррис продолжит карьеру в «Сан-Антонио Спёрс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Баскетболист договорился о двухлетнем контракте с командой из Техаса. За два сезона он сумеет заработать в составе «Спёрс» $ 20 млн. Второй год по контракту включает в себя опцию игрока.
Минувший сезон Маркус Моррис провёл в составе «Бостон Селтикс». В регулярном чемпионате он принял участие в 75 встречах, набирая в них 13,9 очка, собирая 6,1 подбора и совершая 1,5 передачи в среднем. В плей-офф Моррис провёл девять встреч, набирая в них 13,7 очка, собирая 8,1 подбора и совершая 1,2 передачи в среднем.
В прошлом Маркус также защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз» и «Детройт Пистонс».
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