«Лейкерс» договорился о двухлетнем контракте с Карусо

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» достигло договорённости о подписании нового контракта с защитником Алексом Карусо, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Баскетболист останется в команде из Калифорнии ещё на два года, в течение которых заработает $ 5,5 млн.

Карусо выставлял свою кандидатуру на драфт-2016, но не был выбран ни одной из команд. Профессиональную карьеру он начинал в Лиге развития, в фарм-клубе «Оклахома-Сити Тандер». В 2017 году он получил контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

В минувшем регулярном чемпионате Карусо принял участие в 25 поединках (4 в старте), набирая в них 9,2 очка, собирая 2,7 подбора, совершая 3,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем.