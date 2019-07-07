Белякова завершила карьеру в сборной России

Многолетний капитан женской сборной России по баскетболу, одна из самых титулованных баскетболисток страны Евгения Белякова приняла решение завершить карьеру в национальной команде после Евробаскета-2019.

«Это была моя последняя игра в составе сборной России. У нас подрастает очень талантливое поколение, так что, надеюсь, впереди у нашей сборной должны быть только успехи. Что касается поражения от Швеции, то оно было по делу, мы играли не совсем в свой баскетбол, много чего не получалось. Сейчас на душе только разочарование. Безусловно, мы хотели и могли добиться гораздо большего. Будем учиться на своих ошибках», — приводит слова Беляковой «Известия».

В составе сборной России Евгения Белякова выиграла множество медалей. Чемпионка Европы среди юниоров (2004), победительница молодежного Евробаскета-2006, дважды серебряный медалист Универсиады (2007, 2009). В составе национальной команды форвард стала чемпионкой Европы — 2011, а также приняла участие в Олимпийских играх 2012 года.