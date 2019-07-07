«Локомотив-Кубань» подписал контракт с MVP чемпионата Германии Каммингсом

Руководство «Локомотива-Кубань» объявило о подписании контракта с американским разыгрывающим Уиллом Каммингсом, сообщает официальный сайт клуб. Контракт с баскетболистом заключён на два года.

Карьеру в Европе он начинал в 2016 году, когда подписал контракт с итальянским «Тренто». Позже защищал цвета греческого «Ариса» и турецкой «Дарушшафаки». Минувший сезон Каммингс провёл в составе немецкого «Ольденбурга». Там он стал MVP регулярного чемпионата Бундеслиги и принял участие в Матче всех звёзд немецкого первенства.

В 37 поединках минувшего сезона американец набирал 21,3 очка, совершал 3,1 подбора, а также совершал 4,4 передачи и 1,6 перехвата. Его усилия помогли «Ольденбургу» пробиться в полуфинал плей-офф.