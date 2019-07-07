Банки: Каммингс оптимально сочетается с системой «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал подписание контракта командой с Уиллом Каммингсом. По словам специалиста, умения защитника идеально подойдут игровой системе «железнодорожников».
«Мы начали трансферную кампанию с подписания очень хорошего игрока. Он оптимально сочетается как с нашей системой, так и с задачей создать талантливую команду из мотивированных баскетболистов. Уилл демонстрировал высокий уровень игры на протяжении нескольких сезонов подряд, и мы ожидаем, что он продолжит эту тенденцию в цветах «Локо»», — приводит слова Банки официальный сайт краснодарской команды.
«Очень рад присоединиться к такому сильному проекту, как «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб обладает многолетней историей побед и фантастическими болельщиками. C нетерпением ожидаю начала предсезонной работы и возможности продолжить победные традиции «Локо»», — сказал Каммингс.
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