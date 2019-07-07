Давис Бертанс стал игроком «Вашингтон Уизардс»

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» рассталось с форвардом сборной Латвии Дависом Бертансом. В результате трёхсторонней сделки игрок отправился в «Вашингтон Уизардс», сообщает официальный сайт команды из США. При этом «Вашингтон» передал права на Аарона Уайта «Бруклин Нетс», в то время как последние утвердили переход Демарре Кэрролла в «Сан-Антонио».

26-летний Бертанс провёл в НБА пока три сезона и во всех он неизменно защищал цвета «Сан-Антонио Спёрс». В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 76 встречах (12 в старте), набирая в них 8,0 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 1,3 передачи в среднем. При этом Давис реализовывал 42,9% бросков из-за дуги. В плей-офф Бертанс появился на площадке в пяти матчах, набирая в них 3,2 очка и собирая 1,6 подбора в среднем.