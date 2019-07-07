Батлер официально представлен в качестве игрока «Майами Хит»
Руководство «Майами Хит» официально объявило о подписании контракта с защитником Джимми Батлером, сообщает официальная страница команды из Флориды в «Твиттере». Также «Хит» получили центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Мейерса Леонарда.
Минувший сезон Батлер начинал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», однако в результате конфликта с другими лидерами команды запросил обмен и стал игроком «Филадельфии Сиксерс».
В составе пенсильванцев он принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 18,2 очка, собирая 5,3 подбора, совершая 4,0 передачи и 1,8 перехвата. В плей-офф он сыграл в 12 встречах, набирая в них 19,4 очка, собирая 6,1 подбора, совершая 5,2 передачи и 1,4 перехвата в среднем.
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